В Москве ожидается «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

«Желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы ожидается в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Отмечается, что из-за тумана видимость на некоторых подмосковных дорогах составит не более 100–500 метров.

В городе и по области ожидается гололедица и густой туман. Предупреждение будет действовать с девяти часов вечера понедельника до девяти часов утра вторника, 25 октября.

Метеоролог Александр Шувалов накануне рассказал NEWS.ru, что 24 октября в Москве ожидаются заморозки, а на следующий день возможно выпадение небольшого количества снега. Температура воздуха в столице при этом опустится на пять-шесть градусов. По его словам, 25 октября столбик термометра покажет четыре-пять градусов. Эксперт добавил, что также ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер.

Ранее Шувалов дал прогноз на конец рабочей недели в Москве. Он рассказал, что пятница и суббота в метеорологическом смысле будут спокойными, однако в воскресенье в столицу придут проливные дожди. По словам синоптика, столбики термометров покажут шесть — восемь градусов.