«Грядут заморозки»: метеоролог ожидает снег в столичном регионе Метеоролог Шувалов: во вторник в Москве может выпасть снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеоролог Александр Шувалов рассказал NEWS.ru, что в понедельник, 24 октября, в Москве ожидаются заморозки, а на следующий день возможно выпадение небольшого количества снега. Температура воздуха в столице при этом опустится на 5–6 градусов. По его словам, 25 октября столбик термометра покажет четыре-пять градусов. Собеседник добавил, что также ожидаются кратковременные осадки и порывистый ветер.

С понедельника в Москве грядут заморозки. Так, уже ко вторнику температура упадет на пять-шесть градусов, а столбик термометра встанет на отметке в четыре-пять градусов. Также ожидаются непродолжительные осадки и порывистый ветер. Местами можно ожидать выпадения небольшого количества снега, — сказал синоптик.

Ранее Шувалов дал прогноз на конец рабочей недели в Москве. Он рассказал, что пятница и суббота в метеорологическом смысле будут спокойными, однако в воскресенье в столицу придут проливные дожди. По словам синоптика, столбики термометров покажут шесть — восемь градусов.

Специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 октября рассказал, что на севере и северо-западе столичного региона уже выпал первый снег, осадки зафиксировали в Шаховской и на метеостанциях Клина и Волоколамска. Столичный регион окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, ветер около 3,8 м/с, а дневная температура не превысит плюс семи, добавил метеоролог.