Метеоролог рассказал, когда Москву накроют проливные дожди Метеоролог Шувалов: в воскресенье столицу накроют проливные дожди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конец рабочей недели в Москве в метеорологическом плане будет спокойный, однако в воскресенье в столице ожидаются проливные дожди, таким прогнозом в разговоре с NEWS.ru поделился руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По словам синоптика, столбик термометра встанет на отметке 6-8 градусов.

Тут надо понимать, что москвичей ждет ровное, спокойное окончание рабочей недели. В пятницу и субботу в столице обойдется без осадков, зато к воскресенью стоит ожидать проливных дождей. Столбик же термометра встанет на отметке в 6 – 8 градусов, — рассказал он.

Ранее Шувалов сообщил, что крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24–25 октября. По его словам, 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее посоветовал хозяевам собак не заставлять питомцев долго гулять в дождливую погоду, так как это не пойдет им на пользу — стоит ограничиться короткой прогулкой. Он также уточнил, что прогулки под дождем могут стать продолжительнее, так как во влажном воздухе усиливаются запахи, из-за чего собака может беспокоиться и отвлекаться.