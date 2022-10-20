Стало известно, когда в Москве начнутся заморозки Метеоролог Шувалов заявил, что начало заморозков в столичном регионе следует ожидать к 24 октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил NEWS.ru, что крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24–25 октября. По его словам, стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов.

Достаточно крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24-25 числу. В то же время к 26–28 октября стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов, — заявил Шувалов.

Он добавил, что осадки закончатся ближе к 22 октября, что даст возможность москвичам провести выходные на природе без особых неудобств.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что приход осенних заморозков в Центральной России в этом году случится на несколько недель позже обычных сроков. Он отметил, что весь октябрь температура воздуха должна быть выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в свою очередь заявил, что первый снег может выпасть в Москве уже 21 октября. Он добавил, что периодом установления постоянного снежного покрова в Москве и области является начало декабря.