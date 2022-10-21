В Подмосковье выпал первый снег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На севере и северо-западе столичного региона выпал первый снег, осадки зафиксировали в Шаховской и на метеостанции Клина и Волоколамска, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве 21 местами пройдет мелкий дождь. Столичный регион окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается преобладание облачной погоды, ветер около 3,8 м/с, а дневная температура не превысит +7-5°C, добавил метеоролог.

Зима все ближе подбирается к российской столице. Прошедшей ночью первые снежинки полетели во Владимире, правда на метеостанции их не увидели. Это 190 км от Москвы. А ближе к утру первый снег зафиксировали метеорологи на северо-западе Подмосковья — в Клину и Волоколамске, побелели машины также в Шаховской, — сказал Тишковец.

При этом жители Подмосковья отметили, что выпавший ночью снег к утру уже растаял, но остатки снега можно еще можно было застать на машинах ранним утром. Тишковец отметил, что заморозки в столичном регионе отмечались прошедшей ночью в связи с набирающим обороты арктически циклоном.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил, что крепкие заморозки в Москву и Подмосковье придут уже к 24–25 октября. По его словам, стоит ожидать падения среднесуточной температуры до минус 5 градусов.