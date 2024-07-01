В Москве открылся первый центр для поддержки участников СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве открылся первый в России военно-социальный центр Минобороны РФ для поддержки участников СВО, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства. Как заявила во время открытия заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, он послужит взаимодействию между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас.

Мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны. И теперь для этой категории создан целый центр, — сказала Цивилева.

В центре военнослужащие и участники СВО смогут получить административные, информационные, страховые и финансовые услуги. Центр работает в режиме единого окна, также здесь можно получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — карту «СВОи». Цивилева добавила, что подобные центры появятся в Ленинградском, Южном, Центральном, Восточном и Московском военных округах.

Издание 76.RU ранее сообщило, что участник СВО из Ярославля Чингиз Гатаулин остался без выплат после ранения. По данным портала, власти сообщили мужчине, что деньги ему не положены, так как он не заключал контракта с Минобороны. Издание передает, что 49-летний мужчина служил в добровольческом отряде «Невский», был ранен, а когда вернулся домой, узнал, что за ранение предусмотрены выплаты, но ему отказали. Как пишет СМИ, сейчас цель ярославца — добиться, чтобы власти пересмотрели подход к выплатам.