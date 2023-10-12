В Москве откроют 17 новых станций метро: когда и где, сколько это стоит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве до 2026 года планируют открыть 17 станций метро в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Что об этом известно?

Какие станции метро откроют в Москве с 2024 по 2026 год

Приоритетом станут транспортная инфраструктура и социальные объекты. В общей сложности в эксплуатацию введут 35 километров линий, а также одно электродепо метрополитена.

«Появятся первые участки Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Развернем строительство Бирюлевской линии», — сообщил Собянин в Telegram-канале.

В указанный период будет открыта первая очередь Троицкой линии «ЗИЛ» — «Коммунарка», в которую войдет 11 станций: «ЗИЛ», «Крымская» с пересадкой на МЦК, «Академическая» с переходом на Калужско-Рижскую линию, «Вавиловская», «Новаторская» с доступом на Большую кольцевую линию, «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка» с переходом на Сокольническую линию.

К 2026 году в Москве планируется открытие первого участка новой Рублево-Архангельской линии «Шелепиха» — «Бульвар Генерала Карбышева», который будет включать три станции. Также будет введена в эксплуатацию станция «Потапово» Сокольнической линии, станция «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и станция «Суворовская» Кольцевой линии.

По словам Сергея Собянина, станция «Потапова» по состоянию на конец сентября 2023 года готова на 70%. В настоящий момент там проводят монтаж системы электроснабжения, отопления, вентиляции и пожарной безопасности. Ее открытие запланировано на первый квартал 2024 года.

Фото: Дептранс Москвы/Telegram

«С открытием станции поездки жителей поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки станут еще быстрее и комфортнее, они смогут экономить в пути до 40 минут в день», — отметил Собянин.

На сайте мэра Москвы указано, что в бюджет до 2026 года заложено строительство Бирюлевской линии. Ее общая протяженность составит 22 км. Она будет включать 10 новых станций. Предполагается, что с открытием линии улучшится транспортная доступность восьми районов на юге и юго-востоке столицы, где проживают больше 850 тысяч человек.

Сколько выделено средств на АИП

На Адресную инвестиционную программу выделено 2,73 триллиона рублей. Ожидается, что 903,4 млрд рублей будут затрачены на приоритетные задачи в 2024 году, 931,8 млрд — в 2025 году и 895,2 млрд — в 2026 году.

Эти средства будут направлены на строительство 17 станций столичного метрополитена и около 265 км дорог, включая 60 пешеходных переходов. Также в рамках АИП предусматривается до 2026 года построить в Москве 6,5 квадратных метров жилья и 307 социальных объектов, в том числе появится детский многопрофильный лечебный конкурс.

«В приоритете — транспортная инфраструктура и социальные объекты. В ближайшие три года планируем возвести и ввести в эксплуатацию порядка 760 различных городских объектов, включая линии и станции метро, школы и детские сады, поликлиники и больницы, ФОКи и другие», — заявил Сергей Собянин.

Сколько станций было открыто в Москве в 2023 году

В текущем году столичный метрополитен был расширен на 14 станций: «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар», «Каширская», «Варшавская», «Сокольники», «Рижская» (в составе ТПУ, объединяющего БКЛ, Калужско-Рижскую линию, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4) и «Марьина Роща».

Также были запущены «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии, «Яхромская», «Физтех» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской ветки.

«Аэропорт Внуково» стал первой в России станцией, открытой на территории действующего аэропорта. Ее оформили в честь конструкторского бюро Туполева. В вестибюле можно увидеть информацию о главных разработках организации и их создателях.

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