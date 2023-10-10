Уголовное дело грозит «зайцу» за разбитый турникет в московском метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело могут завести в отношении мужчины, который пытался проникнуть на станцию московского метро и разбил створку турникета, сообщили в Telegram прокуратуры Москвы. «Зайцу», который уже имел проблемы с законом, грозит ответственность по ст. 214 УК РФ (вандализм).

31-летний мужчина не хотел платить за проезд в московском метро и решил зайти на станции метро «Лермонтовский проспект» бесплатно, за мужчиной, оплатившим проезд. Однако пройти за пассажиром он не успел, так как створки закрылись. Тогда злоумышленник раздвинул их руками, прошел, после развернулся и разбил одну из створок, — рассказали в ведомстве.

Вину фигурант признал. Установлено, что он совершил преступление в период условного осуждения за покушение на мошенничество и грабеж.

Ранее на станции «Аннино» в столичной подземке 24-летний мужчина распылил перцовый газ в лицо пассажиру в ответ на замечание о безбилетном проезде.

На станции «Курская» мужчина силой раздвинул створки турникета, чтобы не оплачивать проезд. После он вернулся и сломал одну из дверок. Осколки отлетели в лицо двум девушкам.

До этого в Москве прокуратура возбудила уголовное дело о вандализме против 57-летнего мужчины, который разбил створки турникета на станции метро «Улица Дмитриевского». При этом злоумышленник сначала совершил правонарушение и ретировался, но затем вернулся к турникету и сдался сотрудникам полиции.