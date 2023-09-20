В Москве эвакуируют ТЦ «Времена года» из-за прорыва трубы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском торговом центре «Времена года» началась эвакуация, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, в ТЦ прорвало трубу. Несколько магазинов уже затоплены, говорится в публикации.

На опубликованных каналом кадрах видно, что пол торгового центра в воде, которая льется с потолка. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее сообщалось об эвакуации в крупном московском ТЦ «Мега Белая Дача». Всех посетителей попросили покинуть торговый центр в экстренном порядке. Произошедшее объяснили техническими неполадками.

Во «Временах года» подобный инцидент случается не впервые. Ранее в торговом центре также прорывало трубу. Кипяток во время аварии залил четыре тысячи квадратных метров. Инцидент произошел в подвальном помещении. Девять человек были госпитализированы с сильнейшими ожогами.

Также в результате происшествия погибли четыре человека. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали главного инженера. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.