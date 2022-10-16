В Москве эвакуировали несколько ТЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нескольких московских ТЦ была объявлена эвакуация, передает Telegram-канал «Москва 24». Cообщается о том, что посетителей вывели из торговых центров «Ривьеры» и «МЕГА Белая Дача».

Ранее 16 октября сообщалось, что на юге Москвы начался пожар у торгового центра РИО у станции МЦК «Крымская».

Также в этот день в Москве на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей загорелся автомобиль. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем.

До этого в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, движение по улице Адмирала Корнилова пришлось перекрыть.