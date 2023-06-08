В Москве четырехлетний мальчик погиб при падении с седьмого этажа

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна седьмого этажа на улице Кустанайской, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ребенок скончался от полученных травм на месте. В момент падения мальчик находился в квартире с няней.

Мальчик 2019 г. р. погиб на месте от полученных при падении с высоты травм. В момент инцидента ребенок находился в квартире с няней, — говорится в сообщении.

Разбирательство в деле о смертельном падении курирует заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Денис Гришин.

Ранее эксперт по выживанию Михаил Макеев рекомендовал оградить все окна в квартире предметами мебели, которые ограничили бы доступ к подоконнику, чтобы обезопасить ребенка от падения с высоты. Выпасть из рамы может даже невнимательный школьник, поэтому старшим домочадцам важно не терять бдительность в присмотре за детьми. Эксперт пояснил, что если ребенок может беспрепятственно добраться до подоконника, на окне или на балконной двери должны быть специальные ограничители.