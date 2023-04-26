Эксперт по выживанию рассказал, как уберечь детей от падения из окон Эксперт по выживанию Макеев рекомендовал заставить подоконники мебелью для защиты детей

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Все окна в квартире следует оградить предметами мебели, которые ограничили бы доступ к подоконнику для детей, заявил в разговоре с NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. По его словам, выпасть из рамы может даже невнимательный школьник, поэтому старшим домочадцам важно не терять бдительность в присмотре за детьми.

Самое простое: оградите опасную зону, чтобы ребенок не смог добраться. Ограничьте эту зону столом, стульями, предметами. И не оставляйте без присмотра детей. Даже взрослые дети семи-восьми лет, если засмотрятся, заигрываются, могут выпасть. Хотя, казалось бы, уже взрослый человек, — говорит Макеев.

Эксперт пояснил, что если ребенок может беспрепятственно добраться до подоконника, то пусть он даже находится под присмотром взрослых в том же помещении — на окне или на балконной двери должны быть специальные ограничители.

Окна с сеткой, по словам Макеева, ни в коем случае нельзя открывать полностью. Ребенок не понимает, что это ограничение ненадежно, и может провалить его, навалившись своим весом.

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