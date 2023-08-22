В Московском зоопарке у краснокнижных такинов родился детеныш

Фото: t.me/Moscowzoo_official

В Московском зоопарке у краснокнижных сычуаньских такинов родился детеныш. Пополнение также произошло в семье овцебыков. Посетители зоопарка уже могут посмотреть на детенышей — они успели подрасти и окрепнуть, поэтому пасутся вместе с родителями под открытым небом. Увидеть такина можно в вольере на новой территории, а овцебыка — на старой, сообщает «Москва 24». Гендиректор зоопарка Светлана Акулова отметила, что при родах самкам не понадобилась помощь зоологов.

В этом году самке овцебыка не понадобилась помощь зоологов при родах. Малыш появился на свет ночью под открытым небом — в условиях, приближенных к естественным. Все прошло спокойно, — рассказала Акулова.

У семейства такинов родилась самка, ее вес уже достиг 52 кг. Животное чипировали и взяли у него анализы. Маленький овцебык оказался самцом, сейчас он весит чуть больше 50 кг. Через неделю после рождения у него также взяли анализы.

Сычуаньский такин занесен в Международную Красную книгу, он является исчезающим видом парнокопытных. Овцебыки также считаются редкими животными, но ученые считают, что причин опасаться их возможного исчезновения нет.

В Ленинградском зоопарке ранее впервые за 16 лет случилось пополнение в семействе манулов. У горных котов Свена и Намики появился котенок, сотрудники назвали его Шу. Детеныш ведет себя очень активно — уже сейчас он проявляет интерес к людям и вовсю на них шипит.