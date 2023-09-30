В московской хрущевке нашли шашки с тротилом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В московской хрущевке ремонтники обнаружили взрывоопасный схрон с тротиловыми шашками, передает Telegram-канал SHOT. Находку отправили на экспертизу, правоохранители выясняют, кто хозяин арсенала.

Тайник обнаружили накануне днем рабочие, когда сносили деревянное перекрытие в подвале между двумя подъездами на Авиамоторной улице. Отмечается, что на место прибыли сотрудники полиции и обнаружили восемь тротиловых шашек массой 2,8 кг, шесть зажигательных трубок, четыре взрывателя МД-5, четыре огнепроводных шнура общей длиной 2 метра.

Ранее в Москве в комнате арендатора на складе «Сити-Бокс» обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату. Из здания были эвакуированы 10 человек. На место прибыли саперы и кинологи. Они обследовали гранату, которая оказалась муляжом. Правоохранителям предстоит установить личность «шутника», из-за которого подняли тревогу.

В августе сообщалось, что в квартире менеджера в Санкт-Петербурге нашли крупный схрон оружия с более чем 1000 патронов. Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хранителю оружия может грозить до трех лет тюрьмы. Также в его арсенале были нарезной семизарядный револьвер, ручная осколочная оборонительная граната и взрыватель типа УЗРГМ. Отмечается, что мужчина является любителем охоты, при этом он не сильно озаботился вопросом хранения оружия и патронов.