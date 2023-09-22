Подозрительный предмет нашли в комнате арендатора склада в Москве SHOT: похожий на гранату предмет нашли в комнате арендатора «Сити-Бокс» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в комнате арендатора на складе «Сити-Бокс» обнаружили подозрительный предмет, похожий на гранату, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, предполагаемый снаряд нашли в помещении складского комплекса в Хорошевском районе.

Находку обнаружили на третьем этаже «Сити-Бокс» в Магистральном переулке, где сдаются склады для хранения вещей. По данным канала, всего были эвакуированы 10 человек.

На место прибыли саперы и кинологи. Они обследовали гранату, которая оказалась муляжом. Правоохранителям предстоит установить личность «шутника», из-за которого подняли тревогу.

На прошлой неделе в Москве в районе Гольяново у местного жителям взорвалась граната в руке, на место выезжали врачи скорой и спасатели. Это произошло в многоэтажке на Байкальской улице. По другим данным, в одной из квартир взорвалась петарда, которую хозяин нашел на кухне и решил испробовать, в результате серьезно повредил два пальца.

Ранее в Ингушетии в селе Верхние Ачалуки два подростка подорвались на гранате, которую нашли в сарае. СМИ писали, что школьники играли дома у одного из них и обнаружили целый схрон с боеприпасами. Ребята решили рассмотреть одну из гранат, и в этот момент она взорвалась.