SHOT: два подростка подорвались на отцовской гранате в Ингушетии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два подростка в Ингушетии получили ранения после взрыва гранаты, найденной в сарае у одного из них в доме, пишет Telegram-канал SHOT. Как отмечается девятиклассники случайно нашли тайник с оружием, когда играли в помещении. В нем было несколько Ф-1.

По данным канала, инцидент произошел днём 20 сентября в селе Верхние Ачалуки Малгобекского района. 14-летний парень пригласил в гости сверстника, они играли в сарае, где, как оказалось, находился схрон. Мальчишки пытались рассмотреть одну из гранат, в этот момент она взорвалась.

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Уточняется, что один из них получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, другой — проникающее ранение в грудь и живот. За их жизнь борются врачи.

Полицейские нашли в тайнике ещё две гранаты Ф-1, три магазина для автомата Калашникова, дымовую шашку, около двух десятков патронов и гранатомётный выстрел ВОГ-17.

Правоохранители выясняют, имеет ли какое-то отношение к схрону отец семейства.

Ранее во время словесной перепалки гранату в сторону своих оппонентов бросил мужчина в Ставрополье. Это произошло около ресторана «Gogoль». После случившегося он скрылся с места преступления. Несколько человек получили осколочные ранения мягких тканей. Позже его задержали.