В петербургской квартире обнаружили схрон оружия с более чем 1000 патронов SHOT: схрон оружия с 1060 патронами обнаружили у петербургского менеджера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В квартире менеджера в Санкт-Петербурге нашли крупный схрон оружия с более чем 1000 патронов, сообщает Telegram-канал SHOT. Правоохранители задержали мужчину, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хранителю оружия может грозить до трех лет тюрьмы.

Канал добавляет, что в его арсенале нашли нарезной семизарядный револьвер, 1060 различных патронов, ручную осколочную оборонительную гранату и взрыватель типа УЗРГМ. SHOT отмечает, что мужчина является любителем охоты, при этом он не сильно озаботился вопросом хранения оружия и патронов.

Ранее сотрудники МВД России совместно с ФСБ обнаружили в Подмосковье крупный арсенал оружия с десятками пистолетов, автоматов и патронами к ним. Житель городского округа Лосино-Петровский, который хранил оружие в хозпостройке на своем участке, был задержан. Силовики изъяли у мужчины боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, а также более семи тысяч патронов различного калибра. При этом владельца арсенала подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия.

До этого в селе Березовка Орловской области силовики нашли склад боеприпасов в подвале дома умершего 70-летнего мужчины. Всего были обнаружены 140 минометных мин 50-го калибра времен Великой Отечественной войны.