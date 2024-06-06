В квартире подозреваемого в расстреле москвича нашли магазины от автомата

Фото: t.me/skmoscowgsu*

Следователи и криминалисты Следственного комитета провели обыск в московской квартире подозреваемого в расстреле мужчины на улице Алексея Свиридова, там они обнаружили магазины от автомата Калашникова, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, было найдено военное обмундирование.

Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование, — говорится в публикации.

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Ранее прокуратура Москвы показала фотографии с места регистрации Андрея Демина, подозреваемого в убийстве скейтбордиста Константина Балишанского в Москве. В квартире практически нет бытовых предметов, за исключением кухонной мебели и кровати. Кроме того, на окнах вместо штор висит грязная простынь, а на матрасе разложены четыре предмета гардероба.

До этого прокуратура и Следственный комитет опровергли сообщения о смерти киллера, убившего мужчину на западе Москвы. При задержании подозреваемый был тяжело ранен, но остался жив. Он оказал сопротивление правоохранителям. Также было опубликовано видео задержания мужчины.