Опубликованы фото с места жительства предполагаемого убийцы скейтбордиста

Фото: t.me/moscowproc*

Столичная прокуратура опубликовала фото с места регистрации Андрея Демина, подозреваемого в убийстве скейтбордиста Константина Балишанского. На снимках представлена квартира, которая, судя по антуражу, подготовлена для ремонта.

Не уточняется, пользовался ли подозреваемый этой недвижимостью или только был прописан в ней. В квартире почти нет бытовых предметов, кроме кухонной мебели и кровати. На окнах вместо штор висит грязная простынь. На матрасе разложены четыре предмета гардероба.

Ранее сообщалось, что Демин 6 июля расстрелял Балишанского недалеко от его дома на западе Москвы. Сначала он выстрелил мужчине в спину, а затем добил выстрелами в упор. Задержали стрелка в трех километрах от места преступления. Мотив убийства — ревность. Предполагается, что Балишанский увел у Демина девушку. Известно, что подозреваемому 35 лет и раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. У Демина уже были проблемы с законом. В 2018 году его задерживали за незаконный оборот наркотиков.