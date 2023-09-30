В Клину школьник распылил перцовый баллончик В Клину подростки получили ожоги слизистых из-за распыления перцового баллончика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что в Клину трое подростков были госпитализированы с ожогами слизистых из-за распыленного в школе перцового баллончика. По данным канала, 14-летний ученик школы № 16 Хушнуд Б. захотел сорвать урок, чтобы пораньше уйти домой. Для этого он применил средство самообороны.

Mash отмечает, что половина класса отравилась, после чего охранник вызвал скорую помощь.

В сентябре жительница Углегорска в Сахалинской области распылила перцовый баллончик в лицо начальнику комитета по управлению муниципальной собственностью Тимуру Рамазанову и вице-мэру по ЖКХ Андрею Пашкову. Женщина пыталась решить вопрос с новым жильем. По программе переселения из аварийного жилья ей предоставили квартиру, которая оказалась аварийной.

В июле в Мариинском театре Санкт-Петербурга были эвакуированы все зрители во время балета «Лебединое озеро» после распыления перцового баллончика. Одна из зрительниц применила средство самообороны прямо в зале в середине первого акта. Представители театра сообщили, что три человека обратились за медпомощью, но госпитализация никому не понадобилась.

До этого 16-летний ученик распылил перцовый баллончик в школе в Гулькевическом районе Краснодарского края. 14 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью.