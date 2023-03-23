14 детей пострадали из-за перцового баллончика в кубанской школе

16-летний ученик распылил перцовый баллончик в школе в Гулькевическом районе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в местном ГУМВД России. По данным ведомства 16-летний ученик распылил баллончик в здании образовательного учреждения. Правоохранительные органы установили всех участников инцидента, опросили свидетелей и очевидцев.

В результате действий 16-летнего ученика с жалобами на плохое самочувствие в медицинское учреждение обратилось 14 несовершеннолетних детей, — говорится в сообщении.

22 марта стало известно, что в одной из школ Москвы подростки жестоко избили одноклассника на перемене. Четверо одноклассников напали на школьника и начали бить его руками и ногами, в результате чего ученик получил травмы живота и головы. Позднее мать доставила ребенка в больницу, откуда о произошедшем сообщила в полицию. По сведениям правоохранителей, школьник живет с матерью в однокомнатной квартире и не состоит на учете в полиции.

При этом директор школы № 185 Ольга Попова рассказала NEWS.ru, что информация об избиении не соответствует действительности. По ее словам, между школьниками на перемене действительно произошла небольшая потасовка, из-за чего дежурный учитель сделал им замечание, но драки не было и дети сразу отправились на урок.