Три человека пострадали из-за распыленной перцовки в Мариинском театре

Зрители были эвакуированы во время балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга из-за инцидента с перцовым баллончиком, сообщают «Известия». Одна из зрительниц применила средство самообороны прямо в зале в середине первого акта.

Одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился, — подтвердили в театре.

Представители театра сообщили, что три человека обратились за медпомощью, но госпитализация никому не понадобилась. В настоящее время полиция занимается расследованием инцидента. В Мариинском театре проводится внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом женщине удалось пронести перцовый баллончик в зал.

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел из-за того, что ряд зрителей попытались отобрать у женщины мобильный телефон.

Женщина и ее дочь смотрели за происходящим на сцене через камеры телефонов — они сидели далеко и плохо видели. За что получили несколько замечаний от персонала. А другие зрители даже попытались отобрать мобильные — и получили струю из баллончика. Спектакль экстренно остановили. 45-летнюю москвичку и ее дочь доставили в отдел полиции, — отметили в Telegram-канале.

Ранее 16-летний ученик распылил перцовый баллончик в школе в Гулькевическом районе Краснодарского края. 14 несовершеннолетних обратились за медицинской помощью.