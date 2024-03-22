В Госдуме назвали спасение людей в «Крокус Сити Холле» главной задачей Депутат Толмачев: на спасение людей в «Крокус Сити Холле» брошены все силы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Самое главное сейчас — спасти людей, которые оказались во время теракта в торговом центре «Крокус Сити Холл», заявил NEWS.ru депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев от фракции «Единая Россия»). По его словам, террористы, устроившие стрельбу, должны быть уничтожены.

Главное — спасти людей. Все службы работают, на месте губернатор Воробьев. Оценивают ситуацию компетентные органы. Террористы должны быть уничтожены. Уверен, что всю необходимую помощь родным окажут. А сейчас все силы брошены на спасение тех, кто в «Крокусе», — подчеркнул собеседник издания.

ФСБ России ранее подтвердила гибель 40 человек в результате стрельбы в концертном зале, еще более 140 посетителей ранены. По разным данным, стрельбу устроили от пяти до 20 неизвестных в камуфляже. Также сообщалось, что в здании произошло несколько взрывов. Кровля здания частично обрушилась. Огнем охвачена треть строения.

Сейчас в «Крокус Сити Холле» продолжается пожар. По данным корреспондента NEWS.ru, второй этаж здания полностью выгорел, произошло обрушение кровли. На место происшествия прибыл вертолет, свыше 50 бригад скорой медицинской помощи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее кровавым терактом. По ее словам, мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление.