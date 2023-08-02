Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению Алексей Рагозин во время крестного хода десантников на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению Алексей Рагозин во время крестного хода десантников на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие во время крестного хода десантников от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие во время крестного хода десантников от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Флаги ВДВ на здании ГУМа в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Флаги ВДВ на здании ГУМа в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военный оркестр во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Военный оркестр во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантник во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантник во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.