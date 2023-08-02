В Москве прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск. Праздник традиционно отмечают 2 августа — в день памяти Пророка Ильи, который считается покровителем десантников.
В центре Москвы состоялся крестный ход по улице Ильинке до Лобного места на Красной площади. В событии участвовали офицеры, солдаты и ветераны ВДВ, а также духовенство. Улица Ильинка и площадь Васильевский спуск закрыты для проезда до 16 часов.
Власти предусмотрели большую программу мероприятий, которая затронет несколько локаций столицы, включая Красную площадь, Васильевский спуск, ВДНХ и Парк Горького — там пройдут вечерние гуляния.
Отсчет создания ВДВ ведется с первого десантирования подразделения из 12 человек на учениях в Воронеже 2 августа 1930 года. В 2023 году ВДВ исполнилось 93 года. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу поздравили военнослужащих с праздником.
Как проходит День ВДВ в Москве — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению Алексей Рагозин во время крестного хода десантников на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующие во время крестного хода десантников от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Священнослужитель во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Лобном месте на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Флаги ВДВ на здании ГУМа в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Военный оркестр во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время крестного хода от храма Илии Пророка на Китай-городе до Лобного места на Красной площади в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники после молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантник во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Десантники во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член военного оркестра во время молебна в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России на Красной площади.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующие прикладываются к иконе пророка Божия Илии на Красной площади в Москве во время празднования Дня Воздушно-десантных войск
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Окропление святой водой верующих в день памяти пророка Илии и Дня Воздушно-десантных войск России.