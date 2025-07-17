В Бутово повязали знаменитую козью шайку В Бутово у пастуха изъяли 20 коз за нелегальный свободный выгул скота

В подмосковном Бутово у хозяина изъяли 20 коз, которых он часто выпускал на свободный выгул по всему району, сообщает Telegram-канал Readovka. По его данным, животных отправили в спецучреждение.

Как говорится в материале, на свободном выгуле коз замечали уже давно. Животные бодались между собой на общественных территориях, бегали по пешеходным зонам и могли испортить чужую собственность, отмечает канал.

Ранее сообщалось, что правительство России поручило подготовить законопроект о введении учета домашних животных. Документ должен быть разработан до мая 2026 года. Суть инициативы в регламентации учета и маркировки питомцев. Данные о них будут вноситься в систему ФГИС ВетИС, что поможет идентифицировать и животных, и их владельцев.

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