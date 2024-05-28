Утомленная играми панда Катюша отказалась от лакомства и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Обитательница Московского зоопарка панда Катюша отказалась от завтрака в виде сочной веточки, соответствующее видео гендиректор учреждения Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале. По ее словам, малышка тяжело проснулась, поскольку резвилась и игралась всю ночь.

Катюша всю ночь развилась, развлекалась, что утром даже не хватило сил на веточку, — подписала ролик Акулова.

Акулова ранее показала видео, как панда Катюша из Московского зоопарка ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.

До этого Акулова показала, как Катюша помогает маме Диндин заниматься тренингом. На кадрах мама-панда взаимодействует возле вольера с тренером. Малышка в это время с интересом смотрит на Диндин и отталкивает ее лапкой. В итоге мама получает угощение от сотрудника зоопарка.

Катюша и Диндин часто играют вместе, и недавно маленькая панда покусала маму. Как заметила Акулова, малышка сделала это в шутку. Бамбуковый медвежонок играючи напала на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.