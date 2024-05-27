Панда Катюша вскарабкалась на решетку с игрушкой в зубах и попала на видео Панда Катюша похвасталась ловкостью, поднявшись по решетке с игрушкой в зубах

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша из Московского зоопарка ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения Светлана Акулова, малышка панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.

Катюша сама себе усложняет задачу. Просто подниматься по решетке уже не интересно, она решила поднять игрушку, — написала она.

Подписчики Акуловой пришли в восторг от карабкающейся Катюши. Один из фанатов панды написал, что она не ищет трудности, а, наоборот, создает. Другие назвали малышку грациозной и смышленой.

Ранее Акулова показала, как Катюша помогает маме Диндин заниматься тренингом. На кадрах мама-панда взаимодействует возле вольера с тренером. Малышка в это время с интересом смотрит на Диндин и отталкивает ее лапкой. В итоге мама получает угощение от сотрудника зоопарка.

Катюша и Диндин часто играют вместе, и недавно маленькая панда покусала маму. Как заметила Акулова, малышка сделала это в шутку. Бамбуковый медвежонок играючи напала на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.