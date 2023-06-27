Установлена личность мужчины, угрожающего взорвать жену в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчиной, который заперся в квартире в Москве и угрожает подорвать жену гранатой, оказался местный житель Сергей Умяров, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Такое имя им назвал сам мужчина в разговоре с полицией.

Во время общения с мужчиной по телефону силовики слышали на заднем плане женский голос. Telegram-канал Mash пишет, что мужчине 43 года. В разговоре с полицией он продолжает озвучивать угрозы.

Ранее сообщалось, что события разворачиваются в многоэтажном доме на улице Декабристов в Москве. Ранее мужчина неоднократно звонил в органы и пугал угрозами.

В середине июня в столичном районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался в своей квартире. Затем он выпал из окна на шестом этаже, но остался жив. До момента падения он заявлял, что является сиротой.

Ранее в Челябинске выпал из окна 42-летний отец, зарезавший девятилетнюю дочь. Местные жители увидели мужчину под окнами и вызвали полицию и скорую. Тело девочки нашли при вскрытии квартиры.