Мужчина угрожает взорвать себя и жену в квартире на улице Декабристов в Москве, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, он может быть вооружен гранатой.
Mash отмечает, что о гранате 43-летний мужчина сам рассказал оперативным службам по телефону. Сообщается, что ранее он неоднократно звонил в органы и пугал угрозами.
В Амурской области ранее были задержаны и помещены в ИВС двое мужчин, напавших на отделение полиции в городе Тынде. В Сети распространилась запись, на которой двое граждан высказывали намерения расправиться с полицейскими, после чего один из них бросил на территорию отдела впоследствии взорвавшийся предмет.
На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как двое мужчин подходят к отделу полиции, затем один из них бросает на территорию, предположительно, гранату и раздается взрыв.
До этого на Ставрополье сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые планировали взорвать отдел полиции в Пятигорске. Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.