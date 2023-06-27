Мужчина с гранатой угрожает взорвать себя и жену в квартире в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина угрожает взорвать себя и жену в квартире на улице Декабристов в Москве, передает Telegram-канал Mash. По информации канала, он может быть вооружен гранатой.

Mash отмечает, что о гранате 43-летний мужчина сам рассказал оперативным службам по телефону. Сообщается, что ранее он неоднократно звонил в органы и пугал угрозами.

В Амурской области ранее были задержаны и помещены в ИВС двое мужчин, напавших на отделение полиции в городе Тынде. В Сети распространилась запись, на которой двое граждан высказывали намерения расправиться с полицейскими, после чего один из них бросил на территорию отдела впоследствии взорвавшийся предмет.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как двое мужчин подходят к отделу полиции, затем один из них бросает на территорию, предположительно, гранату и раздается взрыв.

До этого на Ставрополье сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые планировали взорвать отдел полиции в Пятигорске. Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.