Двое мужчин напали на отдел полиции в Амурской области В Амурской области задержали двух мужчин, напавших на отдел полиции в Тынде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Амурской области задержаны и помещены в ИВС двое мужчин, напавших на отделение полиции в городе Тынде, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону. Ранее в Сети распространилась запись, на которой двое граждан высказывали намерения расправиться с полицейскими, после чего один из них бросил на территорию отдела впоследствии взорвавшийся предмет.

По данному факту следователями МО МВД России «Тындинский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». <...> Гражданина 1987 года рождения оперативники задержали в Белогорском районе, его 27-летнего знакомого — в городе Тынде. <...> Ущерб МО МВД России «Тындинский» не причинен, — заявили в региональном главке МВД.

На видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как двое мужчин подходят к отделу полиции, затем один из них бросает на территорию, предположительно, гранату и раздается взрыв.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее на Ставрополье сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, которые планировали взорвать отдел полиции в Пятигорске. Возбуждено уголовное дело по статьям о попытке совершения теракта и незаконном изготовлении взрывчатки.