ФСБ задержала мужчин, намеревавшихся взорвать здание полиции в Пятигорске

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На Ставрополье задержаны двое мужчин, которые намеревались взорвать отдел полиции в Пятигорске, сообщает Центр официальных сообщений краевого управления ФСБ. У задержанных обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику террористической организации.

Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Исламское государство», планировали совершение террористического акта путем взрыва отдела МВД России в Пятигорске, — сообщили в управлении.

Подозреваемые дали признательные показания. Сейчас правоохранители собирают доказательства для обвинительного заключения. Разбирательство ведется по двум статьям УК РФ: о попытке совершения теракта и попытке незаконного изготовления взрывчатых веществ.

В апреле ФСБ пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства», который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске. Задержанным оказался гражданин Таджикистана по фамилии Назаров 1989 года рождения.