«112»: порезавший жену и дочь житель Москвы выпал из окна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель столичного района Южное Бутово, который ранее порезал жену и дочь и забаррикадировался в собственной квартире, выпал из окна дома, сообщает Telegram-канал «112». Информации о его состоянии пока нет. На месте работают оперативные службы.

По данным «112», мужчина выпал из окна шестого этажа. Как сообщает РЕН ТВ, мужчина выжил, сейчас его осматривают медики. В Сети появились кадры с места произошедшего.

О том, что мужчина порезал жену и дочь, а после забаррикадировался в квартире, ранее сообщал «112». По данным Telegram-канала Mash, полицию вызвали соседи, которые услышали, как супруги ругаются. Дверь в квартиру была взломана. Пострадавшим была оказана помощь.

Ранее в Чите 31-летний местный житель убил 35-летнюю девушку, с которой ранее состоял в отношениях. После он покинул место преступления и покончил с собой. Свидетелем убийства стала подруга погибшей. Она вышла с девушкой из подъезда, возле которого ее ожидал бывший парень. Подруга пыталась заступиться за девушку, но мужчина продолжал избивать ее кулаками и наносить удары ножом.