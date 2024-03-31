Коммунальщики в Новой Москве прибрали к рукам имущество жильцов Управляющая компания в Новой Москве увезла имущество жильцов во время уборки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новой Москве управляющая компания во время дневных уборок на территории увезла имущество жильцов, при этом увезенные велосипеды, коляски и прочие предметы не попали в опись, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жильцы домов обратились с жалобами в префектуру ТиНАО.

Инцидент произошел в поселении Филимоновское. По данным канала, сотрудники УК «Свитхоум» проводили уборку в подъездах, во время которой забирали коляски, велосипеды и другое имущество жильцов, которых в этот момент не было дома. Соседи не дали коммунальщикам вынести некоторые объекты имущества, остальное же сотрудники УК погрузили в машины и увезли в неизвестном направлении.

Ранее во время коммунальных работ в Санкт-Петербурге из подземной трубы внезапно вылетел резиновый шар, который сбил пешехода. Прохожий потерял сознание. Как пояснили коммунальщики, при прочистке труб внутрь запускается шар, затем его надувают, чтобы он под давлением выталкивал мусор. Было возбуждено уголовное дело, однако его вскоре закрыли, поскольку пострадавший остался удовлетворен выплаченной суммой денег из-за этого инцидента.

До этого на западе Москвы жилой комплекс «Кутузов Град» затопило горячей водой. По информации жильцов дома, причиной случившегося стал прорыв стояка на 25-м этаже, за 30 минут залило 19 этажей и перестали работать лифты.