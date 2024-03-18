Пострадавший из-за резинового шара в Петербурге попросил закрыть дело

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Житель Санкт-Петербурга, которого в ноябре прошлого года сбил с ног огромный резиновый шар из канализации, попросил закрыть уголовное дело в отношении мастера ООО «Реновация» Антона Светлова, сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Она уточнила, что обвиняемый выплатил пострадавшему три миллиона рублей и извинился. На основании этого в понедельник, 18 марта, суд прекратил дело.

В материалах было ходатайство потерпевшего о прекращении дела в связи с примирением. Е. компенсировали ущерб в размере трех млн рублей и извинились. Претензий к Светлову и ООО «Реновация» потерпевший не имеет. Суд производство по делу прекратил, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в Петроградском районе Северной столицы 27 ноября. Во время коммунальных работ из подземной трубы внезапно вылетел резиновый шар, который сбил пешехода, и он потерял сознание. Как пояснили коммунальщики, при прочистке труб внутрь запускается шар, затем его надувают, чтобы он под давлением выталкивал мусор. Как правило, во время таких работ территорию оцепляют, однако в этот раз рабочие пренебрегли правилами. Спасатели на носилках доставили пострадавшего мужчину к машине скорой помощи, после чего его госпитализировали.