Петербуржец потерял сознание из-за резинового шара Пешеход в Петербурге потерял сознание при вылете резинового шара из трубы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пешеход потерял сознание из-за резинового шара, вылетевшего под давлением из подземной трубы, сообщило издание «78». Инцидент произошел недалеко от Петропавловской крепости, где коммунальщики проводили работы по прочистке труб.

«78» отметил, что при прочистке труб внутрь запускают шар, после чего его надувают, чтобы под давлением он выталкивал мусор. По данным издания, обычно территорию при таких работах оцепляют, но в этот раз данным правилом пренебрегли.

По информации «78», при вылете шара из-под земли пешеход потерял сознание. На видео с места инцидента видно, как спасатели забирают пострадавшего на носилках.

В пресс-службе Водоканала Петербурга сообщили изданию «Подъем», что мужчину доставили в больницу. Обстоятельства случившегося выясняются.

Там подрядная организация работала по прокладке сети. Пока уточняем, что случилось. Мужчина живой, его госпитализировали, был в сознании, — рассказали в Водоканале.

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