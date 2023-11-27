Многоэтажка покрылась ледяной коркой на юго-востоке Москвы Прорыв трубы отопления привел к обледенению многоэтажки на юго-востоке Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жилом комплексе на улице Газгольдерной на юго-востоке Москвы прорвало трубу отопления, сообщает «360». Из-за этого на фасадах двух секций образовалась толстая ледяная корка, а на балконах повисли огромные сосульки.

В пресс-службе управляющей компании изданию заявили, что дом сдан в эксплуатацию еще не полностью и устранение проблемы находится под контролем застройщика. Специалисты приступили к ликвидации аварии.

Ранее схожая ситуация произошла 19 ноября на западе Москвы, где горячей водой затопило жилой комплекс «Кутузов Град». По информации жильцов дома, причиной случившегося стал прорыв стояка на 25-м этаже, за 30 минут залило 19 этажей и перестали работать лифты. Позднее специалисты устранили аварию. Жильцы дома отметили, что потопы в ЖК происходят регулярно.

Еще один случай произошел 22 июля в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего четыре женщины погибли, еще 70 человек получили ожоги. Как рассказали очевидцы, после прорыва трубы с горячей водой не было сигнализации об эвакуации. Кипяток во время аварии залил четыре тысячи квадратных метров торгового центра.