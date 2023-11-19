Московский ЖК затопило горячей водой «Осторожно, Москва»: ЖК «Кутузов Град» на западе Москвы затопило горячей водой

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Жилой комплекс «Кутузов Град» на западе Москвы затопило горячей водой, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на жильцов дома. Причиной случившегося стал прорыв стояка на 25-м этаже, за 30 минут залило 19 этажей, и перестали работать лифты. Позднее специалисты устранили аварию.

Просто водопад горячей воды. Подъезд № 4 заливает горячей водой. На 25-м и 24-м этажах просто хамам, вода в квартиры идет, — сказала жительница дома.

По словам местных жителей, в ЖК регулярно происходят потопы. Они написали жалобы на управляющую компанию и собираются передать их в Следственный комитет.

Ранее, 22 июля, в торговом центре «Времена года» в Москве прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего четыре женщины погибли, еще 70 человек получили ожоги. Как рассказали очевидцы, после прорыва трубы с горячей водой не было сигнализации об эвакуации. Эту информацию позже подтвердила одна из сотрудниц торгового центра, которая узнала о произошедшем лишь из новостей.

Источник в экстренных службах позже сообщил, что кипяток во время аварии залил четыре тысячи квадратных метров торгового центра. Отмечается, что разрыв трубы произошел в подвальном помещении по сварному шву диаметром 30 сантиметров. Также источник сообщил, что были спасены десять человек, из которых девять были госпитализированы с ожогами.