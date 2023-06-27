Угрожавший взорвать жену москвич обманул полицейских В Москве задержали мужчину, угрожавшего взорвать свою супругу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве угрожавший подорвать супругу с помощью гранаты 43-летний мужчина Сергей Умяров задержан и при нем не обнаружили ни одного снаряда, передает Telegram-канал SHOT. Супруга пояснила журналистам, что, когда пьяный муж звонил в полицию, она кричала, чтобы никто не приезжал, поскольку супруг лжет о своих намерениях.

Да ничего не случилось. Муж напился, начал звонить [в полицию]. Я в трубку кричала, что он пьяный и не надо приезжать, — рассказала женщина.

Мужчину отвезли в отдел, а квартиру все равно обследовали кинологи со служебной овчаркой.

Сообщалось, что это не первый ложный вызов москвича. Он и ранее звонил в полицию и лгал о намерении совершить некое правонарушение.

В июне в московском районе Южное Бутово местный житель порезал жену и дочь, после чего забаррикадировался на балконе в квартире. После он выпал из окна на шестом этаже, но остался жив. До момента падения он заявлял, что является сиротой.

Ранее в Челябинске выпал из окна 42-летний отец, зарезавший девятилетнюю дочь. Местные жители увидели мужчину под окнами и вызвали полицию и скорую. Тело девочки нашли при вскрытии квартиры.