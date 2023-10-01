Тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5В» запустят после 2028 года

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Первая тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5В» будет запущена после 2028 года, сообщил РИА Новости генеральный директор Космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева Алексей Варочко. По его словам, запуск состоится после летных испытаний.

Дальнейшие работы по созданию тяжелого носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» планируется развернуть после завершения летной отработки изделия разгонного блока КВТК, использующего ту же топливную пару кислород-водород, — сказал Варочко.

Разработка нового кислородно-водородного разгонного блока КВТК планируется в 2028 году. В настоящее время завершена работа по созданию эскизного проекта ракеты-носителя «Ангара-А5В».

Ранее космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после миссии на Международной космической станции (МКС). Эта экспедиция стала самой длительной за историю МКС — к моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки. За время экспедиции космонавты приняли 15 космических кораблей, в том числе четыре грузовых корабля «Прогресс МС». В течение года было осуществлено 19 коррекций орбиты с помощью двигателей российских кораблей.