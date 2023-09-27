Экипаж «Союз МС-23» завершил самую длительную миссию на МКС

Фото: roscosmos.ru

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Фрэнк Рубио вернулись на Землю после самой длительной в истории миссии на Международной космической станции (МКС), передает ТАСС. Эта экспедиция стала самой длительной за историю МКС — к моменту посадки экипаж провел в космосе 371 сутки.

Космонавты прибыли на МКС 21 сентября прошлого года. Их миссия должна была завершиться весной, однако было принято решение о ее продлении до 27 сентября 2023 года. Причиной тому называлась разгерметизация радиатора в системе терморегуляции корабля «Союз МС-22». Для безопасного возращения российских космонавтов и астронавта NASA было решено отправить на МКС «Союз МС-23» в беспилотном режиме.

В 14:50 мск ТАСС сообщил, что космонавты эвакуированы из приземлившегося спускаемого аппарата корабля «Союз МС-23». Отмечается, что спускаемый аппарат корабля «С. П. Королев» приземлился на бок.

В течение года было осуществлено 19 коррекций орбиты при помощи двигателей российских кораблей. Прокопьев и Петелин шесть раз вышли в открытый космос, их целью было дооснастить многоцелевой лабораторный модуль «Наука». За время экспедиции космонавты приняли 15 космических кораблей, в том числе четыре грузовых корабля «Прогресс МС».

16 сентября заместитель начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб и астронавт NASA Лорел О’Хара совершили переход с российского корабля «Союз МС-24» на борт Международной космической станции. На МКС их встретили семь других космонавтов из России, США, Дании и Японии.

В начале сентября пилотируемый космический корабль Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым на борту вернулся на землю. Кроме Федяева, на корабле находятся астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан ан-Неяди. Корабль совершил приводнение у берегов штата Флорида в 07:18 по московскому времени. Для возвращения на Землю экипажу понадобилось 17 часов. За короткий промежуток времени Crew Dragon прошел плотные слои атмосферы, а на высоте около 5,5 км были выпущены его основные парашюты.