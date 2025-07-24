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24 июля 2025 в 14:28

Троих рабочих нашли мертвыми в канализационном люке на юге Москвы

Фото: t.me/moscowproc

В канализационном люке неподалеку от строительного объекта на набережной Марка Шагала на юге Москвы найдены тела трех рабочих, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Причина их смерти остается неизвестной. Она будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз.

В канализационном люке около строительного объекта на набережной Марка Шагала обнаружены тела трех рабочих. Точная причина смерти каждого будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз, — заявили в прокуратуре.

По данным управления Следственного комитета России по Москве, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее в Калининградской области двое рабочих коллектора погибли от отравления канализационными газами. Еще один мужчина был госпитализирован. Трагический случай произошел во время работ по расчистке коллектора. Дело взяли под контроль представители региональной прокуратуры.

Москва
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