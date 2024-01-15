Тезку Любови Успенской развели на 1 млн рублей мошенники в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 68-летняя тезка певицы Любови Успенской обратилась в полицию с заявлением на мошенников, которые сняли с ее счета 1 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. Мошенники позвонили пенсионерке, якобы чтобы продлить договор об обслуживании ее телефонного номера.

Женщина вошла в онлайн-банк, как того потребовал голос человека, представившегося сотрудником компании-оператора, и следовала всем указаниям. Заподозрила неладное она только когда ее попросили перевести 24 тысячи рублей. Пенсионерка тут же бросила трубку, но было поздно. Ее счета заблокировались и с них исчезла накопленная сумма.

В ноябре московская пенсионерка отдала мошенникам 10,7 млн рублей. В прокуратуре отметили, что злоумышленники неоднократно звонили женщине и представлялись сотрудниками банка и полицейскими, убедив, что «преступники» пытаются украсть ее сбережения со счетов. Аферисты подослали к потерпевшей соучастницу, которая выдавала себя за полицейского. Пожилая женщина вместе с преступницей ездила по банкам и снимала со счетов свои деньги, которые передавала незнакомке. Мошенники запретили москвичке рассказывать кому-либо о «помощи правоохранителям», а в банке сопровождающую пенсионерку девушку просили называть крестницей.