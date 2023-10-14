Тело 11-летней школьницы найдено на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы обнаружено тело 11-летней девочки, сообщает MK.RU. Школьницу нашли около дома на улице Отрадной. Предположительно, причиной смерти стал суицид. Полиция выясняет подробности случившегося.

В Свердловской области ранее было найдено тело 16-летней девочки, которая перед смертью написала шуточный пост в социальных сетях. Школьница просила не насиловать ее и не убивать. Девятиклассницу из Каменска-Уральского обнаружили мертвой в овраге на лесополосе. На ее теле не было следов насильственной смерти. Как сообщал Telegram-канал SHOT, подросток мог скончаться от передозировки наркотиков.

Позднее друг погибшей девушки заявил, что она вела здоровый образ жизни, никогда не пила и не курила. Молодой человек сомневается в ее смерти от запрещенных веществ. По его словам, школьница была энергичным и жизнерадостным человеком и ничего не предвещало беды. Расследование уголовного дело по факту гибели девочки из Каменска-Уральского взял под личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Как удалось выяснить, перед смертью ее преследовал неизвестный мужчина на велосипеде.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.