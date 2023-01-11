«Там вообще ужасно»: очевидцы публикуют видео пожара у метро «Рассказовка» У метро «Рассказовка» в Москве произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве рядом со станцией метро «Рассказовка» Солнцевской линии загорелась парковка, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Москве. Огонь перекинулся на строительные бытовки и несколько машин. На место происшествия прибыли пожарные.

Улица Бориса Пастернака, дом 3. Открытая площадь горения. Площадь устанавливается, принимаются меры для тушения. Сведения о пострадавших не поступали, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала SHOT, на стройплощадке загорелась емкость с тонной дизельным топливом. Рядом с местом возгорания находятся несколько многоквартирных домов.

На северо-востоке Москвы на улице Добролюбова произошел крупный пожар, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Площадь пожара составила 2000 кв. метров. По данным «Комсомольской правды», на площади 500 кв. метров произошло обрушение. В тушении пожара участвовали 136 человек личного состава и 48 единиц техники, в том числе два вертолета.