Площадь пожара в столичном автосервисе увеличилась до 2000 кв. метров

Фото: t.me/moscowproc

Площадь пожара в автосервисе на улице Добролюбова в Москве увеличилась до 2000 кв. м, сообщили NEWS.ru в столичном МЧС. В ведомстве уточнили, что для тушения пожара направлено 136 человек личного состава и 48 единиц техники. В 15:16 пожар был локализован.

Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров, — заявили в МЧС.

По данным "Комсомольской правды", на площади в 500 кв. метров произошло обрушение. К тушению пожара намерены привлечь авиацию.

Прокуратура Северо-Восточного округа организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Работу правоохранительных органов и спецслужб координирует заместитель Останкинского межрайонного прокурора Руслан Иванов.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы на улице Добролюбова загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало, пожару присвоен 3 ранг сложности.

До этого на юго-западе Москвы произошел пожар в жилом доме на улице Дмитрия Ульянова, в результате погибли три человека. Позже в правоохранительных органах уточнили, что по предварительной информации, в сгоревшей квартире мужчина застрелил мать и сестру, после чего поджег жилище и покончил с собой. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).