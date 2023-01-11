Жертвами пожара в Нефтеюганске стали два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При пожаре в многоквартирном доме на территории Нефтеюганска (ХМАО) погибли два человека, сообщили представители регионального главка МЧС. Одной из жертв ЧП стал ребенок, уточнили в ведомстве. Еще два человека пострадали в результате возгорания.

В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека, в том числе один ребенок. Травмировано два человека, в том числе один ребенок, госпитализированы в БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. Яцкив», —ؘ рассказали в региональном главке.

Два человека получили помощь врачей не месте, они отказались от госпитализации. Самостоятельно эвакуировались в общей сложности 33 человека, в том числе девять детей, спасено четыре человека, в том числе ребенок. Специалисты продолжают устанавливать причину произошедшего.

Информация о пожаре появилась в ночь на 11 января. Спасатели сначала локализовали возгорание на площади 80 квадратных метров. В 02:02 мск пожар был ликвидирован.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся склад с коробками у ТЦ «Отрада», о чем сообщили в управлении МЧС по Московской области. Пламя распространилось на площади 240 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что в результате ЧП за помощью также никто не обращался.