Суд продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Фото: t.me/moscowcourts*

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о продлении ареста четверым фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости. Они останутся под стражей еще минимум на три месяца.

Продлить обвиняемым Курбонову, Шарипзоде, Лутфуллои и Юсуфзоде меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа, — огласил решение судья.

Ранее 16 мая суд продлил арест обвиняемым в совершении теракта в «Крокусе». Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Шамсидин Фаридуни проведут под стражей еще три месяца. Файзова привезли на судебное заседание в инвалидной коляске, его дело рассматривалось первым.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

Как считает директор ФСБ России Александр Бортников, основной организатор теракта в «Крокус Сити Холле» находится за границей. По его словам, российские спецслужбы догадываются, кто это. Раскрывать имен он не стал, сославшись на тайну следствия.