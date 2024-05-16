Всем подозреваемым в теракте в «Крокусе» продлили арест Суд в Москве продлил арест всем обвиняемым в теракте в «Крокусе»

Фото: t.me/moscowcourts*

Рачабализода Саидакрами Муродали

Басманный районный суд города Москвы продлил арест обвиняемым в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции российской столицы. Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода и Шамсидин Фаридуни проведут под стражей до 22 августа.

Теракт в Подмосковье был совершен вечером 22 марта. Несколько человек в камуфляже открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы «Пикник». Погибли 145 человек. После стрельбы начался сильный пожар, второй этаж концертного зала полностью выгорел и обрушился.

13 мая стало известно, что жительница Москвы, получившая ранение во время теракта, пришла в себя. Супруг пострадавшей рассказал, что женщина перенесла более 20 операций и впервые смогла заговорить неделю назад. Он добавил, что врачи боролись за ее жизнь больше месяца. При этом впереди еще много работы, так как состояние женщины по-прежнему остается тяжелым.

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» нанес серьезный репутационный урон нации его страны. Глава государства подчеркнул, что недруги хотят поссорить две страны различными методами.