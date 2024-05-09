Рахмон: теракт в «Крокусе» нанес серьезный репутационный урон Таджикистану

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным 9 мая заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел в марте, нанес серьезный урон нации его страны. Таджикский лидер подчеркнул, что недруги хотят поссорить две страны различными методами.

Произошла ужасная трагедия. То, что случилось [в «Крокусе»], — для нас абсолютно неприемлемо. Это очень серьезный урон имиджу и культуре нашей нации, — подчеркнул Рахмон.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшего 22 марта, погибли 145 человек, пострадал 551. Арестованы 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя, которые являются гражданами Таджикистана.

Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ.

При этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, По его словам, все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание.