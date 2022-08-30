Суд арестовал Гозмана на 15 суток за сравнение Сталина с Гитлером

Фото: Тверской суд/ТАСС

Леонид Гозман

Тверской районный суд города Москвы арестовал политика Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) на 15 суток, передает Telegram-канал SHOT. Он признан виновным по статье об отождествлении действий СССР и нацистской Германии. Речь идет о его посте в соцсетях, где он сравнил Сталина и Гитлера.

Признать виновным в нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 1348 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток, — зачитал судья приговор.

Накануне Гозмана задержала полиция. Сообщалось, что ему грозит штраф до двух тысяч рублей либо арест на 15 суток.

В июле политик уже был на допросе в управлении Следственного комитета по Москве. Допрашивали его в качестве подозреваемого по уголовному делу о неуведомлении о получении второго гражданства. Гозман, получив в 2018 году израильский паспорт, сообщил об этом в миграционную службу только в 2019-м.

Тогда сотрудники СК отпустили Гозмана. По словам его адвоката Михаила Бирюкова, подзащитный был задержан по делу о двойном гражданстве ошибочно.